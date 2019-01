Erfurt

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

08.01.2019, 09:12 Uhr | dpa

Die Polizei in Erfurt hat einen Einbrecher auf frischer Tat im Keller eines Mehrfamilienhauses erwischt. Ein Bewohner hatte den 34-Jährigen gesehen und laute Geräusche aus dem Keller gehört, wie die Polizei in Erfurt am Dienstagmorgen mitteilte. Der 34-Jährige ist den Angaben zufolge wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt.