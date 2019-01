Hamburg

Fußgänger von Lkw angefahren

08.01.2019, 09:36 Uhr | dpa

Ein Fußgänger ist in Hamburg von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann überquerte am Dienstagmorgen eine Straße im Stadtteil Veddel, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Er sei nach dem Unfall noch ansprechbar gewesen. Nach Polizeiangaben wurde er mit dem Verdacht auf schwere innere Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.