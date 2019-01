Busto Arsizio

Spandau 04 startet in Norditalien ins neue Jahr

08.01.2019, 11:39 Uhr | dpa

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 bekommt es zum Pflichtspielauftakt im neuen Jahr mit dem italienischen Spitzenteam Busto Arsizio aus der Lombardei zu tun. Die Berliner wollen die geringe Möglichkeit auf das Final-8-Turnier in der Champions League im Frühjahr in der 80 000-Einwohner-Stadt zwischen Mailand und dem Lago Maggiore wahren. "Unsere Chancen dafür sind nicht optimal, aber wir werden alles tun, um sie auch auf kleiner Flamme am Leben zu erhalten", sagte Manager Peter Röhle vor der Partie am Mittwoch (18.00 Uhr).

Busto Arsizio ist nach vier Siegen, einem Remis und einer Niederlage mit 10 Punkten Gruppen-Zweiter hinter Spitzenreiter Jug Dubrovnik (15) und vor Titelverteidiger Piräus (8), Mladost Zagreb (je 8). Die Spandauer belegen mit nur vier Zählern in ihrer Achter-Gruppe den 6. Rang. Da Hannover als Endrunden-Ausrichter für das Endrunden-Turnier gesetzt ist, nehmen aus der Gruppe nur drei weitere Teams teil.

Spandau kann wieder auf Kapitän Marko Stamm zurückgreifen, der seine Verletzung auskuriert hat.