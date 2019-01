Arnstadt

Bäckereikette Frischback insolvent: Betrieb geht weiter

08.01.2019, 11:39 Uhr | dpa

Die Arnstädter Bäckereikette Frischback ist wieder in der Insolvenz. Der Hitzesommer habe zu einem Umsatzrückgang geführt und erhoffte Einsparungen durch eine Zusammenlegung der Produktion und Logistik seien noch nicht eingetreten, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Dienstag. Zuvor hatte der MDR über die erneute Insolvenz berichtet.

Die 1952 gegründete Großbäckerei führt laut Unternehmen nach der Zustimmung des Amtsgerichts Erfurt das Sanierungsverfahren in Eigenregie - wie auch schon 2017, als die Großbäckerei ebenfalls einen Antrag auf Insolvenz gestellt hatte.

Frischback betreibt aktuell rund 100 Filialen, die meisten in Thüringen. Etwa 700 Mitarbeiter arbeiten in den Verkaufsläden und an den drei Standorten in Erfurt, Arnstadt und Schmalkalden. Für die kommenden drei Monate sei deren Bezahlung über die Arbeitsagentur gesichert. Dann zahlt das Unternehmen laut Mitteilung wieder selbst.