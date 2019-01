Bremen

Straftatbestand nach Angriff auf AfD-Abgeordneten unklar

08.01.2019, 11:46 Uhr | dpa

Paragrafen-Symbole sind an Türgriffen am Eingang zum Landgericht in Bonn angebracht. Foto: Oliver Berg/Archiv (Quelle: dpa)

Gefährliche Körperverletzung oder versuchter Totschlag - um welches Delikt es sich bei dem Angriff auf den Bremer AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz handelt, ist noch unklar. Das werde noch geklärt, sagte ein Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft am Dienstag. Mehrere Männer hatten den 66 Jahre alten Politiker am frühen Montagabend nach einem Neujahrsempfang in der Bremer Innenstand angegriffen und schwer verletzt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter politisch motiviert waren. Aus welchem Spektrum diese kommen, sei noch unklar. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte Polizeisprecher Nils Matthiesen. Die AfD war in Bremen in der Vergangenheit mehrmals zur Zielscheibe geworden - jedoch nicht in dieser Dimension. "So einen Vorfall mit dieser Gewaltanwendung hatten wir noch nicht", sagte Matthiesen.