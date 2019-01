Wiesbaden

Handwerk rechnet auch 2019 mit Umsatzplus

08.01.2019, 11:53 Uhr | dpa

Die Handwerksbetriebe in Hessen erwarten nach einem umsatzstarken Jahr auch 2019 steigende Erlöse. Zwar wird das Wachstum nach Einschätzung des Hessischen Handwerkstages (HHT) etwas an Dynamik verlieren. Dennoch sei nach fast fünf Prozent Umsatzplus 2018 im laufenden Jahr mit einer Umsatzsteigerung von vier Prozent zu rechnen, erklärte Handwerkspräsident Bernd Ehinger am Dienstag einer Mitteilung zufolge in Wiesbaden. "Die große Mehrheit unserer Betriebe erwartet eine Stabilisierung der Geschäftslage auf hohem Niveau." Wachstumstreiber dürften demnach auch 2019 die Gewerke Bau und Ausbau sein.