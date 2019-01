Düsseldorf

Anklage gegen mutmaßlichen Frauenmörder erhoben

08.01.2019, 12:55 Uhr | dpa

Nach der Tötung einer 36-Jährigen auf offener Straße in Düsseldorf ist Anklage gegen den mutmaßlichen Mörder erhoben worden. Das teilte eine Sprecherin des Düsseldorfer Landgerichts am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Die Frau war im August in der Innenstadt mit zahlreichen Messerstichen umgebracht worden.

Laut Staatsanwaltschaft könnte das Tatmotiv die Zurückweisung des 44-Jährigen gewesen sein: Sie habe den Kontakt mit ihm vermieden und sich eine Kontaktaufnahme seinerseits verbeten. Beide hätten sich gekannt. Der Iraner habe in einem Kiosk nahe der Wohnung der 36-Jährigen gearbeitet. Er war eineinhalb Wochen nach der Bluttat in Südspanien festgenommen worden. Zum Mordvorwurf der Anklage hat er bislang geschwiegen.