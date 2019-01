Hanstedt

Baumwipfelpfad in der Lüneburger Heide soll im Sommer stehen

08.01.2019, 14:35 Uhr | dpa

Auch die Heide soll einen Baumwipfelpfad bekommen. Im Wildpark Lüneburger Heide haben erste Arbeiten begonnen, wie eine Sprecherin am Dienstag in Nindorf mitteilte. Für den Spätsommer werde die Fertigstellung der Anlage im Landkreis Harburg angepeilt. Der Pfad soll in 26 Meter Höhe auf einer Länge von etwa 700 Metern über die Bäume führen, der angeschlossene Aussichtsturm wird rund 40 Meter aufragen. Das Projekt umfasst nach Angaben des Parks ein Gesamtinvestment von etwa 6,5 Millionen Euro, das Land Niedersachsen fördert den Bau mit 2,1 Millionen. Einen entsprechenden Förderbescheid hatte Umweltminister Olaf Lies (SPD) im Mai überreicht. Baumwipfelpfade gibt es in Niedersachsen bereits bei Bad Harzburg und in Bad Iburg.