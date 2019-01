Schwerin

Bauwirtschaft trotz steigender Umsätze unzufrieden

08.01.2019, 16:01 Uhr | dpa

Trotz kräftig steigender Umsätze in der Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist die Branche unzufrieden. In den ersten zehn Monaten 2018 verzeichnete der Bauverband im Vergleich zum Vorjahr eine Umsatzsteigerung von 5,4 Prozent, wie Hauptgeschäftsführer Jörg Schnell am Dienstag mitteilte. Das sei erfreulich, decke aber den Nachholbedarf an Investitionen nicht ab. "Im Durchschnitt werden in Ostdeutschland im Vergleichszeitraum 12 Prozent mehr Umsätze erzielt als vor Jahresfrist", sagte er.

Die positive Umsatzentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern ist dem Verband zufolge vor allem dem Öffentlichen Bau zu verdanken, wo der Umsatz um 21,7 Prozent wuchs. Beim Wirtschaftsbau waren es 7,7 Prozent. Im Wohnungsbau ging der Umsatz um 12,7 Prozent zurück. Es sei jedoch eine Reihe von Wohngebieten im Land in Planung, der Bedarf an Wohnraum steige. Baugenehmigungen müssten schneller erteilt und mehr bezahlbare Grundstücke ausgewiesen werden, forderte Schnell.

2018 stagnierten die Auftragseingänge im Wohnungs- und Wirtschaftsbau laut Verband. Im Öffentlichen Bau stiegen sie um 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Beschäftigung in der Branche erhöhte sich um 6,4 Prozent. Die Angaben beziehen sich dem Verband zufolge auf Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten.