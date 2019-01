Stendal

Streit zwischen Autofahrern: Mann beißt Gegenüber in Daumen

08.01.2019, 16:16 Uhr | dpa

Ein Berliner hat im Streit über Verkehrsregeln in Stendal einen Mann heftig in den Daumen gebissen. Die beiden Autofahrer gerieten am Dienstagmittag aneinander, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen seien beide ausgestiegen und der 43 Jahre alter Berliner habe den 57-jährigen Stendaler beleidigt. Anschließend seien die Streithähne handgreiflich geworden. Der Disput gipfelte darin, dass der Berliner den Stendaler in den Daumen biss. Das Opfer musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Angreifer bekam eine Anzeige wegen Körperverletzung. Welche Frage zum Straßenverkehr den Streit auslöste, war zunächst unklar.