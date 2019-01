München

Bayerische AfD-Landtagsfraktion: Geheimer Ort für Klausur

08.01.2019, 16:18 Uhr | dpa

Die AfD-Fraktion im bayerischen Landtag will den Ort ihrer Winterklausur in der kommenden Woche geheim halten. "Wir müssen nach den Vorfällen in Bremen und Sachsen vor allem die Teilnehmer schützen, aber auch den Betreiber des Tagungshotels", sagte Fraktionschef Markus Plenk am Dienstag in München. Er spielte damit auf den Angriff auf den AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz in Bremen sowie den Sprengstoffanschlag auf ein AfD-Büro in Sachsen an. Die Klausur der Landtagsfraktion soll in der kommenden Woche von Dienstag bis Donnerstag gehen.

"Es handelt sich um eine reine Arbeitstagung, bei der es vor allem um den weiteren personellen, technischen und organisatorischen Aufbau der Fraktion im Landtag geht. Es sind auch keine prominenten Gastredner eingeladen", sagte Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner.

Plenk forderte generell mehr Polizeischutz für AfD-Politiker. "Der Überfall in Bremen wie auch der Sprengstoffanschlag vergangene Woche auf ein AfD-Büro in Sachsen sind alarmierende Zeichen einer neuen Eskalation der Gewalt gegen meine Partei und ihre Repräsentanten", betonte er.