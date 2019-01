Hannover

Grüne erstatten nach Daten-Diebstahl Anzeige

08.01.2019, 16:20 Uhr | dpa

Nach der massenhaften Veröffentlichung teils sensibler Daten von Politikern im Internet haben die Grünen im niedersächsischen Landtag Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Es habe Auswirkungen auf die Sicherheit der Betroffenen, dass die Daten ins Netz gestellt wurden, sagte die Fraktionschefin Anja Piel am Dienstag in Hannover. "Es handelt sich um einen bewussten Einschüchterungsversuch, insbesondere gegen Menschen, die sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus und für Geflüchtete engagieren." Die Grünen haben auch eine Unterrichtung im Innenausschuss des Landtags beantragt. Der Account von mindestens einer grünen Abgeordneten sei gehackt worden, hieß es.

Von dem Datenklau sind laut Parlamentsverwaltung allein in Niedersachsen mindestens 53 Landtagsabgeordnete betroffen. In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, das bundesweit private Daten von 994 Personen - vor allem Politiker, aber auch Prominente und Journalisten - ins Netz gestellt wurden. Am Dienstag wurde in Hessen ein 20-Jähriger vorläufig festgenommen. Er gestand, die Daten aus Ärger über Politiker und Prominente veröffentlicht zu haben.