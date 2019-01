Burgdorf

TSV Hannover-Burgdorf im Pokal-Halbfinale gegen Magdeburg

08.01.2019, 17:24 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf trifft im Halbfinale des DHB-Pokals auf den SC Magdeburg. Im anderen Halbfinale stehen sich der THW Kiel und die Füchse Berlin gegenüber. Das ergab die Auslosung des Final-Four-Turniers am Dienstag. Halbfinale und Finale werden am 6. und 7. April in Hamburg ausgetragen. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die TSV für das Final Four qualifiziert und war ins Finale eingezogen, das das Team von Trainer Carlos Ortega aber gegen die Rhein-Neckar Löwen verlor.