Am 16. Januar

VHS und Verbraucherschutz geben Tipps zum Entrümpeln

08.01.2019, 17:33 Uhr

Hausmüll im Wohngebiet: Entrümpeln ist gar nicht so einfach. Es stellt sich etwa oft die Frage, wohin mit Sachen, die zu schade für den Müll sind? Tipps geben VHS und Verbraucherschutzzentrale der Stadt Hagen am 16. Januar. (Quelle: dpa)

Wer kennt das nicht: Vollgestopfte Schubladen und chaotische Keller. Wer zum neuen Jahr entrümpeln will, kann sich am 16. Januar mit Gleichgesinnten austauschen.

Zu einem Erfahrungsaustausch über das Aufräumen und Ausmisten der Wohnung laden die Volkshochschule Hagen und die Verbraucherzentrale der Stadt ein. Am Mittwoch, 16. Januar, geht es von 17 Uhr bis 18.30 Uhr in den Räumen der Verbraucherzentrale im Volkspark-Pavillon um das Entrümpeln, das vielen gar nicht so leicht fällt.

Zum Jahresanfang werden daher häufig Vorsätze gefasst, endlich die Wohnung, den Keller oder auch nur den Kleiderschrank zu entrümpelt. Dabei finden sich häufig noch Sachen, die man nicht mehr braucht, die aber zu schade für den Müll sind. Wohin damit? Die Umweltberaterin der Verbraucherzentrale, Ingrid Klatte, moderiert den Austausch und stellt die Hagener Sammel- und Entsorgungsmöglichkeiten vor.



Eine Anmeldung für den Kurs 1964 ist bis zum 15. Januar auf der Seite www.vhs-hagen.de/anmeldung oder unter Telefon 02331/207-3622 erforderlich.