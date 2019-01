Potsdam

Prozess gegen Ex-NPD-Politiker: Fortsetzung nach Freilassung

09.01.2019, 00:31 Uhr | dpa

Nach der Freilassung des Ex-NPD-Politikers Maik Schneider wird heute der Revisionsprozess gegen den 31-Jährigen vor dem Landgericht Potsdam fortgesetzt. Schneider kann dort zum ersten Mal als freier Mann erscheinen, nachdem das Oberlandesgericht Brandenburg vergangene Woche wegen mehrerer Verzögerungen im Verfahren seine Entlassung aus der Untersuchungshaft angeordnet hatte.

Schneider muss sich wegen der Brandstiftung an einer Sporthalle in Nauen (Havelland) verantworten, die im Spätsommer 2015 als Flüchtlingsunterkunft vorgesehen war. In einem ersten Verfahren war er wegen der Brandstiftung und anderer Delikte zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Die Freilassung Schneiders hatte in Brandenburg für große Empörung gesorgt.