Teure Sanierung: Bahnhof Neubrandenburg nun barrierefrei

09.01.2019, 05:41 Uhr | dpa

Nach gut zwei Jahren Bauzeit wird heute der nun barrierefreie Neubrandenburger Bahnhof feierlich übergeben. Bei der Grundinstandsetzung wurden unter anderem zwei je 140 Meter lange Mittelbahnsteige errichtet, Gleise, Dächer und Anlagen modernisiert sowie der Tunnel erneuert und auf Wunsch der Stadt ein Stück nach Norden verlängert. Damit verfügt die drittgrößte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns nun über einen der modernsten Verkehrshaltepunkte.

Insgesamt wurden laut Deutscher Bahn AG rund 18 Millionen Euro investiert, davon steuerte das Land acht Millionen Euro bei. 2019 will die Bahn außerdem die Bogenhalle am Bahnhof Wismar und den Bahnhof in Waren an der Müritz weiterbauen, zudem soll die Verkehrsstation Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) erneuert werden. Durch Neubrandenburg fahren Züge von Lübeck und Rostock nach Pasewalk, Ueckermünde und Stettin sowie von Stralsund über Demmin nach Berlin.