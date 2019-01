Haren (Ems)

Auto fährt Fußgänger tot

09.01.2019, 05:44 Uhr | dpa

Ein 72-jähriger Fußgänger ist im Emsland von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann habe am Dienstagabend die Bundesstraße 408 in Haren (Ems) überqueren wollen und sei dabei von dem Auto einer 59-Jährigen erfasst worden, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht. Der Mann habe vermutlich unter Alkoholeinfluss gestanden. Er starb am Unfallort.