Mainz

Es fehlt an Grippe-Impfstoff: "fatale Versorgungssituation"

09.01.2019, 05:50 Uhr | dpa

Trotz des Imports von Grippe-Impfstoff aus dem Ausland mangelt es auch in Rheinland-Pfalz daran. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) sprach in Mainz von einer "fatalen Versorgungssituation" in der laufenden Grippesaison 2018/2019. Um dies für die kommende Saison zu verhindern, setzten sich auf Landesebene die Kassenärztlichen Vereinigungen, Apothekerverbände und Spitzen der AOK Anfang dieses Jahres zusammen.

Einen Grund für den Engpass sieht das Ministerium darin, dass im Vorjahr Millionen von bestellten Impfdosen nicht nachgefragt und vernichtet worden seien. "Vor diesem Hintergrund sind die verbindlichen Bestellungen für den neuen Grippeimpfstoff in 2017/2018 sehr zurückhaltend erfolgt."

Bereits im November hatte demnach das Bundesgesundheitsministerium den Versorgungsmangel verkündet und den Ländern den Import von Impfstoff erlaubt. Daraufhin sind laut dem Mainzer Ministerium Dosen vornehmlich aus Griechenland und Polen nach Deutschland eingeführt worden. Diese hätten den Bedarf aber nicht decken können. Der europäische Markt für Influenza-Impfstoffe sei leer gefegt.