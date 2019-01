Blankenburg (Harz)

Neue Präsentation von Musikmaschine im Kloster Michaelstein

09.01.2019, 06:02 Uhr | dpa

Nach zehn Jahren im Museumsdepot wird die riesige Musikmaschine des Salomon de Caus (1576-1626) vom 7. April an im Kloster Michaelstein im Harz wieder öffentlich gezeigt. Für die "magische" Orgel mit hölzernen Wasserrädern, Nymphe und Delfin sei eigens ein Ausstellungsgebäude gebaut worden, teilte die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt auf Nachfrage mit. In dem 170 Quadratmeter großen Gebäude in direkter Nachbarschaft zur Remise werde der klingende Apparat durch Lichtelemente, Texttafeln, Simulationen und eine Medienstation in Szene gesetzt, hieß es.

Das Instrument war den Angaben zufolge 1998 nach Plänen von de Caus von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen gebaut und 2003 von der Stiftung Kloster Michaelstein gekauft worden. Bis 2009 sei sie zu sehen gewesen und wurde dann wegen der Umnutzung des alten Gebäudes eingelagert. In dem Kloster haben ein Museum und die Landesmusikakademie ihren Sitz.