Jena

Suche nach Kurzzeitpflegeplätzen in Thüringen oft schwer

09.01.2019, 06:04 Uhr | dpa

Plätze für die Kurzzeitbetreuung Pflegebedürftiger sind in Thüringen nach Beobachtungen von Fachleuten oft nur schwer zu bekommen. In den Altenheimen gebe es zu wenig solcher Plätze, sagte Angela Börner vom Pflegestützpunkt Jena, der Pflegebedürftige und Angehörige berät. Sie werden vor allem gebraucht, wenn pflegende Angehörige selbst einmal Urlaub machen möchten. Ständig belegte Heimplätze seien für die Betreiber lukrativer als solche, die nur einige Tage oder Wochen genutzt würden. Pflegeanbieter wie das Deutsche Rote Kreuz verweisen als Grund vor allem auf die schwankende Nachfrage.

Engpässe bei Kurzzeitpflegeplätze beträfen oft Berufstätige mit Kindern, die sich zudem um pflegebedürftige Angehörige kümmerten, sagte Börner. "Teilweise schicken wir die Leute dann bis nach Mühlhausen, weil im Raum Jena kein Platz verfügbar ist." Pflegende Angehörige haben Anspruch auf 28 Tage Urlaubsvertretung pro Jahr.

Nach Angaben des Sozialministeriums bieten derzeit 357 Heime in Thüringen auch Kurzzeitpflege an, für die sie einzelne Plätze reservieren. Hinzu kommen sechs Betriebe, die ausschließlich auf Kurzzeitbetreuung spezialisiert sind. Sie verfügen über insgesamt 87 Plätze. Zwei weitere Einrichtungen in Weimar und Erfurt seien in Planung. Das Ministerium spricht von einem Aufwärtstrend, der erkennbar sei.

"Auch in Zeiten mit geringerer Nachfrage fallen trotzdem Personalkosten an", verweist Peggy Heineck, Pflegeverantwortliche beim DRK-Landesverband, auf die Herausforderungen für die Betreiber. Das DRK betreibt in Eisenberg eine Einrichtung für die Kurzzeitpflege mit 18 Plätzen. Außerdem können in 34 DRK-Heimen bei Bedarf ein bis zwei Plätze für die Kurzzeitpflege genutzt werden.

Häufiger Grund für eine Kurzzeitpflege ist Börner zufolge auch ein Krankenhausaufenthalt von Pflegebedürftigen. Sie müssen nach der Entlassung oft weiter gepflegt werden, bis sie entweder wieder nach Hause zurückkehren können oder dauerhaft in einem Pflegeheim leben. In Thüringen waren 2017 rund 115 000 Menschen pflegebedürftig.