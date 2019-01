Kiel

Zeitung: Holstein Kiel plant eine provisorische Tribüne

09.01.2019, 08:52 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will nach Informationen der "Kieler Nachrichten" (Mittwoch) in seinem Stadion innerhalb der nächsten Wochen eine provisorische Stahlgerüst-Tribüne errichten. Sie soll Platz für bis zu 7000 zusätzliche Zuschauer bieten, berichtet die Zeitung unter Berufung auf die Vereinsspitze. Mit dem Provisorium sollen die Lizenzauflagen der Deutschen Fußball Liga (DFL) erfüllt werden, heißt es in dem Bericht weiter.

Sofern das Wetter mitspiele und Sicherheitsfragen geklärt seien, könnte bereits zum DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Bundesligisten FC Augsburg am 6. Februar im Holstein-Stadion ein erster Tribünenteil mit knapp 4000 Stehplätzen fertig sein. Bis Saisonende sollen rund 3000 Sitzplätze hinzu kommen. "Ich bin froh, dass wir so die Chance bekommen, die DFL-Auflagen zu erfüllen", erklärte Clubchef Steffen Schneekloth. Mit der Konstruktion würde das Stadion spätestens im Sommer rund 17 000 Zuschauer fassen - 2000 mehr, als die DFL fordert.

An diesem Donnerstag findet dem Bericht zufolge ein Treffen mit Vertretern von Polizei, Feuerwehr, Bauamt und Architekten statt, um Sicherheits-, Brandschutz- und Lärmschutzfragen zu besprechen. "Der Februar als Zieltermin für den ersten Tribünenteil ist sportlich, der März jedoch realistisch", sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD).

Nach Angaben von Club-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke kostet die überdachte Tribüne mehr als vier Millionen Euro, die der Verein komplett übernehmen will. So würde ein neues Ausschreibungsverfahren vermieden. Bei der bisherigen europaweiten Ausschreibung für den Bau einer neuen Ost-Tribüne hatte sich kein Bauunternehmen gefunden.