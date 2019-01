Chemnitz

Fußgängerin von zwei Autos erfasst: Tod an Unfallstelle

09.01.2019, 09:01 Uhr | dpa

In Chemnitz ist eine 56 Jahre alte Fußgängerin von zwei Autos erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Ein 63-Jähriger stieß mit seinem Wagen mit ihr zusammen, als er einem am Straßenrand abgestellten Anhänger ausweichen wollte, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Infolgedessen geriet die 56-Jährige am Dienstagnachmittag in den Gegenverkehr und wurde dort von einem zweiten Auto erfasst. Die Zwickauerstraße war für zwei Stunden gesperrt.