Eicklingen

Dorfpolizei jagt Hühnerdiebe

09.01.2019, 10:39 Uhr | dpa

Der Diebstahl von zwölf Hühnern beschäftigt die Polizei in Eicklingen im Kreis Celle. Die Vögel seien in der Nacht zum Montag aus einer Legebatterie entwendet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dazu wurde ein Vorhängeschloss aufgebrochen. "Ein Fall für eine echte Dorfpolizei", hieß es im Polizeibericht zu den Ermittlungen gegen die Hühnerdiebe.