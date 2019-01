Bestensee

Netzhoppers haben Interesse an Zuspieler Martin Krüger

09.01.2019, 10:58 Uhr | dpa

Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat bei der Suche nach einem neuen Zuspieler großes Interesse an Martin Krüger vom VfB Friedrichshafen. Der 24 Jahre alte gebürtige Hallenser war erst zu Saisonanfang vom TSV Herrsching an den Bodensee gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Sollte der Transfer von Krüger nicht klappen, wollen die Brandenburger Philipp Jankowski zurückholen, der schon von 2011 bis 2013 bei den Netzhoppers spielte und in der vorigen Saison beim TV Rottenburg unter Vertrag stand.

Die Netzhoppers haben Bedarf, weil sie für den Rest der Saison auf ihren zweiten Zuspieler Sascha Kaleck verzichten müssen. Eine genaue ärztliche Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass sich der 21-Jährige kurz vor dem Jahreswechsel beim Heimspiel gegen den VfB Friedrichshafen (1:3) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen hat.