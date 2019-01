Rotterdam

Terrorverdächtiger soll ausgeliefert werden

09.01.2019, 12:40 Uhr | dpa

Der in Mainz festgenommene terrorverdächtige Syrer soll Anfang nächster Woche in die Niederlande ausgeliefert werden. Das teilte der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer am Mittwoch mit. Seine Behörde habe das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz in Mainz gebeten, "die Überstellung des Verfolgten in die Niederlande in Amtshilfe vorzunehmen". Zuvor hatte das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz nach eigener Auskunft einen Auslieferungshaftbefehl gegen den Terrorverdächtigen erlassen.

Der 26-Jährige hat in Rotterdam einen Wohnsitz. Er hatte nach früheren Angaben von Brauer dem vereinfachten Auslieferungsverfahren zugestimmt. Er wurde bereits von niederländischen Ermittlern vernommen. Der Syrer sitzt in einem Gefängnis in Rheinland-Pfalz.

Festgenommen worden war er Ende 2018 in der Wohnung eines laut Polizei unverdächtigen Cousins in Mainz. Kurz zuvor hatten Polizisten in Rotterdam vier Terrorverdächtige im Alter zwischen 20 und 30 Jahren aus "nicht-westlichen Ländern" gefasst. Sie sollen gemeinsam mit dem in Mainz Festgenommenen einen Anschlag vorbereitet haben. Einzelheiten dazu wurden zunächst nicht mitgeteilt.