Erfurt

Erhebung: Unternehmen setzen im Arbeitsalltag auf Computer

09.01.2019, 13:11 Uhr | dpa

Thüringer Unternehmen setzen einer Erhebung zufolge fast durch die Bank auf Computer für ihre Geschäftsabläufe. 98 Prozent der teilnehmenden Betriebe nutzten sie 2018, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Das seien zwei Prozentpunkte mehr als im Bundesdurchschnitt. Die Zahlen ergäben sich aus der vorläufigen Auswertung einer freiwilligen Befragung.

Viele der Unternehmen nutzen demzufolge zudem Websites, Apps oder Ähnliches für den Ein- und Verkauf. 86 Prozent der Befragten verkauften so an Privatleute und 83 Prozent an Unternehmen sowie öffentliche Verwaltungen.

Laut Statistikamt nahmen Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern aus unterschiedlichen Branchen an der Befragung teil. Es habe sie im Auftrag des Statistischen Bundesamts für die Europäische Union vorgenommen. Absolute Zahlen wurden nicht genannt.