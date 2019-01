Bad Vilbel

Falsche Mitarbeiterin will Seniorinnen aus Wohnungen locken

09.01.2019, 14:08 Uhr | dpa

Eine angebliche Mitarbeiterin einer Umweltbehörde hat in Bad Vilbel ältere Damen aufgefordert, wegen einer angeblichen Bombenentschärfung ihre Wohnungen zu verlassen. Die beiden Frauen hätten jedoch die Lüge erkannt und seien in ihren Häusern geblieben, teilte die Polizei in Friedberg am Mittwoch mit. Den Frauen, die in der selben Straße wohnen, war am Dienstagnachmittag telefonisch mitgeteilt worden, in ihrer Nähe sei eine Fliegerbombe gefunden worden. Sie verständigten die Polizei.