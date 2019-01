Berlin

Betrunkener bedroht S-Bahn-Fahrgast mit Waffe

09.01.2019, 15:33 Uhr | dpa

Betrunken und mit einer Pistole bewaffnet, hat ein Mann in einer S-Bahn im Bezirk Treptow-Köpenick gepöbelt. Gegen 19.00 Uhr habe der 43-Jährige in der Linie S8 einen zugestiegenen Mann nach der Haltestelle Adlershof unvermittelt mit der Federdruckpistole angegangen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Der 45-Jährige stieg daraufhin am Bahnhof Treptower Park aus und alarmierte die Polizei.

Diese nahm den Pöbler am Bahnhof Ostkreuz fest. Ein Alkoholtest ergab, dass der polizeibekannte Mann 2,2 Promille im Blut hatte. Die Polizisten fanden obendrein Drogen, Munition und Pyrotechnik. Der Mann soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.