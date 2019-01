Hamburg

HSV im Trainingslager gegen zwei Schweizer Erstligisten

09.01.2019, 16:52 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV wird in seinem Winter-Trainingslager in La Manga zwei Testspiele gegen Schweizer Erstligisten absolvieren. Am Montag (15.00 Uhr) tritt der Tabellenführer aus der Hansestadt im La Manga Club Resort 4 gegen den FC St. Gallen an. Am Tag vor der Rückreise bildet am 18. Januar (15.00 Uhr) der Test gegen den FC Lugano den Abschluss des einwöchigen Spanien-Aufenthalts. Sein erstes Punktspiel im neuen Jahr absolviert der HSV am 30. Januar (20.30 Uhr) im heimischen Volksparkstadion gegen den SV Sandhausen.