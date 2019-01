Gießen

Trickdiebe ergaunern 37 000 Euro von älterem Ehepaar

09.01.2019, 16:56 Uhr | dpa

Trickdiebe haben aus dem Schlafzimmer eines älteren Ehepaars in Gießen 37 000 Euro gestohlen. Zunächst hätten sich zwei Frauen unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung verschafft und den 92-jährigen Mann sowie dessen gleichaltrige Frau in die Küche gelockt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein bislang unbekannter Dritter schlich sich an dem Dienstagmittag in das Schlafzimmer und stahl das Geld. Das Paar bemerkte erst später den Verlust.