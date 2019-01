Bremerhaven

Sturm behindert Aufräumarbeiten nach Containerschiffunglück

09.01.2019, 16:59 Uhr | dpa

Eine Woche nach dem Sturm-Unglück des riesigen Containerschiffs "MSC Zoe" in der Nordsee haben Bergungsspezialisten an den Küsten mehr als 1200 Tonnen Ladungsreste eingesammelt. Das berichtete der Eigner des Schiffes, die Schweizer Reederei MSC, am Mittwoch an ihrem Sitz in Genf. Die Aufräumarbeiten seien gut vorangekommen, nun drohe aber ein Sturm die Arbeiten zu unterbrechen. Insgesamt waren nach Angaben des Unternehmens bis Mittwoch 21 Container an Stränden angespült worden.

Am 2. Januar waren in der stürmischen Nordsee mehr als 250 Container über Bord des Schiffes gegangen. Es war zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Weg nach Bremerhaven. Auch in Borkum wurde Ladung aus kaputten Containern angespült, darunter Fahrradteile, Matratzenschoner und Kinderspielzeug. Zwei der über Bord gegangenen Container enthielten für die Umwelt gefährliche Stoffe: Chemikalien und Lithium-Batterien.

Die von MSC beauftragten Bergungsspezialisten seien mit Traktoren, Allradfahrzeugen und Spezialgerät wie Strandstaubsaugern im Einsatz, teilte die Reederei mit. Arbeiten liefen unter anderem auf den Inseln Terschelling, Vlieland, Ameland und Schiermonnikoog sowie im Wattenmeer und an den Stränden des Festlandes.