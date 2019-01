Bensheim

Radfahrer prallt gegen Hauswand und stirbt

09.01.2019, 17:03 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist in Bensheim gegen eine Hauswand geprallt und hat sich dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, starb der 59 Jahre alte Radfahrer am Mittwochnachmittag noch am Unfallort. Ersten Ermittlungen zufolge prallte der Mann kurz vor einer Einmündung im Ortsteil Hochstädten gegen das Haus.

Wie und weshalb dies geschah, war einer Polizeisprecherin zufolge zunächst unklar. Deshalb ermittle die Polizei in alle Richtungen und hoffe auf Hinweise von Zeugen. Ein Sachverständiger sei von der Staatsanwaltschaft Darmstadt mit der Klärung beauftragt worden.