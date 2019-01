Hannover

Bisher 58 bestätigte Grippe-Fälle

09.01.2019, 17:03 Uhr | dpa

Seit Beginn der Grippe-Saison im Herbst sind in Niedersachsen 58 laborbestätigte Influenza-Fälle gemeldet worden. Das geht aus dem wöchentlich erscheinenden Bericht des Landesgesundheitsamtes hervor. Der Anteil der positiv auf Influenza getesteten Proben sei auf acht Prozent gestiegen, hieß es. Von einer Grippewelle wird erst ab einer Positivrate von 20 Prozent gesprochen. Wegen eines Impfstoffmangels in dieser Saison hatte Deutschland mehrere Tausend Dosen Grippe-Impfstoffe von EU-Ländern importiert. Nach Informationen des Gesundheitsministeriums in Hannover wurden für Niedersachsen 135 000 Impfstoffdosen aus den Niederlanden importiert.

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) und die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) hätten ein besseres Vorgehen bei der Bestellung und Verteilung der Impfstoffe angekündigt, sagte eine Ministeriumssprecherin. Darüber wolle sich das Land in den nächsten Wochen berichten lassen. Bundesweit sind seit Oktober rund 2400 Grippe-Fälle gemeldet worden. Die vergangene Grippe-Saison war laut Robert-Koch-Institut stürmischer losgegangen.

Die ungewöhnlich starke Grippewelle 2017/2018 sehen Experten als einen Grund dafür an, dass sich diesmal so viele Menschen impfen ließen. Ein weiterer Grund sei die Einführung des Vierfach-Impfstoffs, der als wirksamer gilt als der mit drei Komponenten, sagte eine Sprecherin des für Impfstoffe zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI).