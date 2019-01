Lutherstadt Eisleben

1,5 Kilogramm Marihuana im Rucksack: 28-Jähriger in U-Haft

09.01.2019, 19:44 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Mansfeld-Südharz einen 28 Jahre alten Mann mit 1,5 Kilogramm Marihuana im Rucksack erwischt - und festgenommen. Gegen den bereits polizeibekannten Verdächtigen wurde am Mittwochnachmittag Haftbefehl erlassen und er kam in Untersuchungshaft, wie eine Polizeisprecherin in Halle sagte. Der 28-Jährige sei während einer von mehreren Hausdurchsuchungen in Eisleben und dem Landkreis aufgetaucht und von den Beamten festgenommen worden. Bei den Maßnahmen wurden laut Mitteilung weiteres Marihuana und zwei Messer, zwei Schreckschusswaffen, Bargeld sowie ein Schlagring beschlagnahmt. Gegen den 28-Jährigen und weitere Verdächtige werde wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, hieß es.