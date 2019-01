Ludwigsburg

Basketball: Ludwigsburger verlieren gegen Le Mans mit 68:73

09.01.2019, 22:13 Uhr | dpa

Für die MHP Riesen Ludwigsburg ist die Hoffnung auf das Weiterkommen in der Champions League so gut wie beendet. Gegen den französischen Basketball-Meister Le Mans Baskets verlor der Bundesligist am Mittwochabend mit 68:73 (35:32). Damit bleiben die Ludwigsburger, die die achte Niederlage im zehnten Spiel hinnehmen mussten, Tabellenletzter der Vorrundengruppe A.

Im letzten Viertel lagen die Gastgeber noch mit 66:65 vorn, bevor die Franzosen noch einmal aufdrehten und am Ende als Gewinner vom Parkett gingen. Bester Werfer bei den Ludwigsburgern war Lamont D'Sean Jones mit 19 Punkten.