Halle-Neustadt

Razzia in Halle: Fünf Festnahmen

09.01.2019, 22:45 Uhr | dpa

Die Polizei hat bei einer Razzia in Halle am Mittwochabend mehrere Menschen festgenommen. Es würden neun Durchsuchungsbeschlüsse in Wohnungen und Geschäftsräumen überwiegend im Stadtteil Halle-Neustadt vollstreckt, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Gesucht würden Betäubungsmittel und verbotene Waffen, außerdem gehe es um Steuerstraftaten. Fünf Menschen seien bisher festgenommen worden.

Weitere Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Die Durchsuchungen dauerten am späten Abend an. Zuerst hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" über die Razzia berichtet.