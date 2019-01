Nanterre

Bonner Basketballer kassieren Niederlage in Frankreich

09.01.2019, 22:47 Uhr | dpa

Die Telekom Baskets Bonn haben am zehnten Spieltag in der Champions League eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Der Basketball-Bundesligist unterlag am Mittwochabend beim französischen Vertreter SF Nanterre mit 56:103 (28:54). Durch die sechste Niederlage sind die Chancen auf das Erreichen der nächsten Runde für das Team von Predrag Krunic erheblich gesunken.

Nach zehn Spieltagen sind die Rheinländer in der Vorrunden-Gruppe B nur Sechster. Die besten Vier qualifizieren sich für das Achtelfinale. Am kommenden Dienstag (20.00 Uhr) empfängt Bonn das Team von Fribourg Olympic.