Springe

SPD in Niedersachsen geht zum Jahresauftakt in Klausur

10.01.2019, 02:12 Uhr | dpa

SPD in Niedersachsen geht zum Jahresauftakt in Klausur. Foto: Friso Gentsch (Quelle: dpa)

Die SPD in Niedersachsen geht zum Jahresauftakt in Klausur: In Springe wollen die Politiker noch bis Freitag darüber beraten, welche Themen die Partei in diesem Jahr schwerpunktmäßig angehen will. Parteichef Stephan Weil will zusammen mit seinem Stellvertreter Olaf Lies heute vorstellen, wo die SPD 2019 ihre Prioritäten setzen will.

Die Partei regiert seit über einem Jahr in Niedersachsen zusammen mit der CDU in einer großen Koalition mit Ministerpräsident Weil an der Spitze. Bundesweit erreicht die SPD in Umfragen derzeit nur noch eine Zustimmung von 14 bis 15 Prozent. Bei der jüngsten Umfrage in Niedersachsen sah es vor anderthalb Monaten ein wenig besser aus: Dort kam die Partei auf 26 Prozent Zustimmung.