Kiel

Bauernverband informiert über Lage der Landwirtschaft

10.01.2019, 02:30 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Bauern hoffen auf eine deutlich bessere Agrarproduktion als in den beiden Vorjahren. 2018 hatten die Landwirte im Norden die schlechteste Ernte seit 42 Jahren eingefahren. Über die aktuelle Situation der Landwirte berichtet heute in Kiel der Bauernverband. Dessen Präsident Werner Schwarz will dabei auch über die Grüne Woche informieren, die am Freitag nächster Woche in Berlin beginnt.

2018 geht für die Bauern als ein extrem schlechtes Jahr in die Geschichte ein. Zehn Monaten Nässe waren vier Monate Dürre gefolgt, was beträchtliche Ernteeinbußen verursachte. Die Landwirtschaftskammer schätzte im Sommer den durchschnittlichen Ertragsverlust bei Winterweizen auf 18 Prozent und bei den anderen Wintergetreidearten auf 25 bis 40 Prozent. Die Getreideernte fiel demnach insgesamt um fast ein Drittel schlechter aus als im Vorjahr. Auch bei Kartoffeln gab es beträchtliche Einbußen.

Bis Mitte Dezember gingen beim Landwirtschaftsministerium 1075 Anträge von Bauern auf Dürrehilfe ein. Sie meldeten Schäden in Höhe von rund 68 Millionen Euro. Das Ministerium schätzte die Gesamtschäden im Norden auf 422 Millionen Euro. Rund 140 000 Hektar waren betroffen.