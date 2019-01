Berlin

Weihnachtsbaum brennt: Zwei Verletzte

10.01.2019, 05:26 Uhr | dpa

Beim Brand eines Weihnachtsbaums sind in Berlin zwei Menschen verletzt worden. Mehr als 30 Feuerwehrleute waren am Mittwochabend im Einsatz, um den Brand in einer Wohnung im Ortsteil Oberschöneweide zu löschen, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Ein Bewohner erlitt Brandverletzungen, eine Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung, wie ein Mitarbeiter der Feuerwehrleitstelle auf Anfrage in der Nacht sagte. Beide kamen ins Krankenhaus.