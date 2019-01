Mühlenrade

25 Kühe sterben bei Stallbrand

10.01.2019, 06:53 Uhr | dpa

Bei einem Großbrand in Mühlenrade (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind am Donnerstag 25 Kühe gestorben. Das Feuer sei aus bisher noch unbekannten Gründen in einem Stall auf einem Bauernhof ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. 30 weitere Kühe konnten sich aus dem Gebäude befreien. Die Tiere wurden erst am Morgen wieder eingefangen. Die Bewohner des anliegenden Bauernhauses konnten sich alle rechtzeitig ins Freie retten.