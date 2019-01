Wedel

Zwei Schwerverletzte bei Wohnungsbrand in Wedel

10.01.2019, 07:01 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wedel bei Hamburg sind in der Nacht zum Donnerstag ein Mann und eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Ein brennender Tannenbaum in der Wohnung der beiden sei die Ursache für das Feuer, sagte ein Polizeisprecher. Wegen des starken Rauchs hätten zwölf weitere Bewohner ebenfalls ihre Wohnungen verlassen müssen. Notärzte hätten sie vor Ort versorgt.