Langenhagen

Warnstreiks in NRW und Stuttgart: Ausfälle auch in Hannover

10.01.2019, 08:31 Uhr | dpa

Auch am Flughafen in Hannover fallen am Donnerstag wegen des Streiks des Sicherheitspersonals an den Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf und Stuttgart mehrere Flüge aus. Insgesamt drei Anflüge und drei Abflüge fallen aus, wie ein Sprecher des Flughafens sagte. Alle betroffenen Flüge gehören zur Fluggesellschaft Eurowings. Ein großes Chaos an den Terminals blieb demnach zunächst aus.