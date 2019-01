Gießen

Unfall mit Wildschweinen: Autobahn 485 bei Gießen gesperrt

10.01.2019, 08:40 Uhr | dpa

Ein Auto ist auf der A485 bei Gießen in eine Rotte Wildschweine gefahren, ein Lastwagen kollidierte anschließend mit dem Wagen. Drei Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Polizeisprecher sagte, eine Bache und ihre Frischlinge seien vermutlich von umliegenden Feldern auf die Autobahn gelangt. Dort seien sie an- und überfahren worden. "Dabei wurden die Tiere getötet", sagte der Sprecher.

Weil die Fahrbahn von den Überresten der toten Tiere gereinigt werden musste, wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Marburg für mehrere Stunden gesperrt. Nach knapp zwei Stunden gab die Polizei zunächst den Standstreifen frei. Die Gießener Feuerwehr rief Autofahrer über Twitter auf, den Unfallort zu umfahren. Zuvor hatte die "hessenschau.de" über den Unfall berichtet.