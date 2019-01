Hildesheim

A7 bei Hildesheim wegen Bauarbeiten voll gesperrt

10.01.2019, 09:42 Uhr | dpa

Autofahrer müssen am Wochenende auf der Autobahn 7 wegen einer Vollsperrung südlich von Hildesheim mit erheblichen Behinderungen rechnen. Nach Brückenarbeiten zwischen der Anschlussstelle Hildesheim und dem Dreieck Salzgitter seien umfangreiche Reparaturen am Fahrbahnbelag erforderlich, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Ab Freitagabend 20.00 Uhr werde deshalb zunächst die Fahrbahn Richtung Hannover voll gesperrt. Ab Samstagmorgen 7.00 Uhr wechsele die Sperrung dann auf die Fahrbahn Richtung Göttingen. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Arbeiten sollen bis 5.00 Uhr am Montagmorgen abgeschlossen sein.