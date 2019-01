Greifswald

Briefkasten von AfD-Landtagsabgeordnetem gesprengt

10.01.2019, 11:22 Uhr | dpa

Der Privat-Briefkasten des Greifswalder AfD-Landtagsabgeordneten Stephan J. Reuken ist in der Nacht zu Donnerstag durch Böller gesprengt worden. Der Staatsschutz ermittle, da ein politischer Hintergrund der Tat nicht ausgeschlossen werden könne, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg. Mit schwarzer Farbe sei zudem das Wort "Nazischweine" an die Hauswand geschmiert worden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen. Der zerstörte Briefkasten war demnach am Morgen durch den Betroffenen entdeckt und gemeldet worden. Der Sachschaden wird mit 400 Euro beziffert.