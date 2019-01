Hamburg

HSV-Profi Narey fordert Wiedergutmachung für Kiel-Pleite

10.01.2019, 11:28 Uhr | dpa

Khaled Narey erwartet, dass die 1:3-Niederlage zum Jahresende in der 2. Fußball-Bundesliga bei Holstein Kiel für den Hamburger SV eine Lehre zum richtigen Zeitpunkt war. "Definitiv, es war kein schönes Gefühl, mit dieser Niederlage in die freien Tage zu gehen", räumte der 24 Jahre alte Offensivakteur am Donnerstag in einem Interview auf der Clubhomepage ein. Statt seine Tabellenführung auszubauen, blieb der HSV (37 Punkte) knapp Erster vor dem 1. FC Köln (36) und dem unerwartet starken Lokalrivalen FC St. Pauli (34).

Daher gelte es, den Rückschlag im ersten Punktspiel des neuen Jahres am 30. Januar gegen den SV Sandhausen sofort wettzumachen. "Unser Fokus liegt auf Wiedergutmachung gegen Sandhausen. Wir wollen an das Niveau vor dieser bitteren Niederlage in Kiel anknüpfen", betonte Narey. Die Basis für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte wollen Trainer Hannes Wolf und sein Team in dem am Samstag beginnenden einwöchigen Trainingslager im spanischen La Manga legen. Am Ende soll für den HSV der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga stehen.

"Wir haben dieses klare Ziel vor Augen und müssen dafür nun in der Vorbereitung weiter hart arbeiten", forderte Narey von sich und den Teamkollegen. Jedoch sei die Rückrunde "generell immer schwieriger", da viele Teams der unteren Tabellenhälfte um die Existenz kämpfen würden: "Die geben dann 200 Prozent in den Spielen und kommen noch mehr über die Aggressivität. Diesen Kampf müssen wir annehmen."