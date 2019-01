Kiel

Kiel prüft wegen drohendem Diesel-Fahrverbot Absauganlage

10.01.2019, 12:28 Uhr | dpa

Angesichts eines drohenden Diesel-Fahrverbots prüft die Stadt Kiel den Einsatz von Luftreinigungsanlagen. Bereits im Februar könnte der Prototyp einer Absauganlage für einige Wochen testweise am vielbefahrenen Theodor-Heuss-Ring aufgestellt werden, sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir können aber nicht allein auf die Anlage setzen." Sie sei nur eine Ergänzung zu den Plänen der Stadt, die Luft an der Verkehrsachse mit einem Tempolimit und einem Fahrverbot für ältere Diesel (einschließlich Euro 6) auf einer Spur zu verbessern. Zuvor hatten Medien über den Einsatz einer Absauganlage berichtet.