Hannover

Landesausstellung zur Geschichte der alten Sachsen geplant

10.01.2019, 13:17 Uhr | dpa

Das erste Jahrtausend auf dem Gebiet des heutigen Niedersachsens beleuchtet eine neue Landesausstellung in Hannover und Braunschweig. Die Schau "Saxones. Eine neue Geschichte der alten Sachsen" wird vom 5. April bis zum 18. August in den Landesmuseen beider Städte präsentiert. Die bekannte Erzählung von der Eroberung durch den germanischen Stamm der "alten Sachsen" und die angeblich dort praktizierte frühe Demokratie werden darin kritisch hinterfragt, wie das Landesmuseum Hannover am Donnerstag mitteilte.

Darüber hinaus ist im Herbst die Ausstellung "Zeitenwende 1400. Die Goldene Tafel als europäisches Meisterwerk" zu sehen. Im Zentrum steht das herausragende Kunstwerk aus der Benediktinerkirche St. Michaelis in Lüneburg. Im vergangenen Jahr besuchten etwa 120 000 Menschen das Landesmuseum Hannover. Dabei habe man die Gästezahlen erneut steigern können, hieß es. 2019 soll auch das Dach des 1902 errichteten Museumsgebäude in der Nähe des Maschsees erneuert werden.