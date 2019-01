Rostock

Erfolgreiches Jahr 2018 für Rostocker Museen

10.01.2019, 14:38 Uhr | dpa

Die vier städtischen Rostocker Museen blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück: Im Kulturhistorischen Museum, der Kunsthalle, dem Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum und im Heimatmuseum wurden knapp 204 000 Besucher gezählt. 2017 waren es rund 14 000 weniger, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Besonderer Publikumsmagnet sei die Jubiläums-Ausstellung des Kulturhistorischen Museums "Rostock. Jetzt 800" gewesen, die von 55 000 Menschen besucht wurde.

Das Kulturhistorische Museum sei damit eines der wenigen Museen in Mecklenburg-Vorpommern gewesen, das einen Besucherzuwachs verzeichnen konnte. In die Kunsthalle Rostock, in der im vergangenen Jahr insgesamt 18 Ausstellungen eröffnet wurden, kamen rund 61 000 Besucher. Das Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum Rostock auf dem Traditionsschiff im IGA Park lockte 45 280 Gäste an, das Heimatmuseum Warnemünde knapp 12 400.